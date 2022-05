Fiorentina, Cabral-Piatek e il peso del gol

FIRENZE - Da ieri a sabato (il giorno della partita lo sfrutta tutto, eccome se lo sfrutta), Vincenzo Italiano ha mille cose da fare per presentare la Fiorentina che vuole all'appuntamento decisivo contro la Juventus . La sua Fiorentina, non quella vista a Marassi. L'aspetto mentale viene forse per primo, ma entrando nelle questioni tecnico-tattiche ce n'è ugualmente uno che sovrasta gli altri: l'urgenza del gol. Non un problema che si risolve in pochi giorni, e se così fosse nemmeno quella forse sarebbe la soluzione giusta, ma di certo un problema concreto specie pensando che la Fiorentina non è riuscita a segnare nemmeno una rete alla squadra di Allegri nelle tre partite precedenti di questa stagione (l'andata a Torino e le due semifinali di Coppa Italia).

L'Europa in gioco

Intanto: Cabral o Piatek al centro dell'attacco? Il dubbio esiste e anch'esso affolla i pensieri del tecnico viola. Logico, naturale, scontato. Esiste sempre, la partita di Marassi casomai l'ha acuito. E una soluzione all'urgenza del gol come detto va trovata: solo per una volta, nel senso che basta una volta, ma è quella più importante. Condizione non rinviabile per agganciare l'Europa è eliminare lo zero dei gol all'attivo contro la Juventus e anche questo Italiano lo sa, quindi serve la scelta finalizzata all'occasione che è speciale e unica. Scelta che stando agli esempi recenti non dovrebbe essere in discussione: Cabral è stato il titolare in sette delle ultime otto partite di campionato (Piatek tra queste contro l'Udinese) e le presenze dall'inizio per il brasiliano diventano otto considerando la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma stavolta più che mai nulla è deciso. Stavolta entrano in gioco fattori e combinazioni che vanno dall'1' al 90', perché la formula giusta è soltanto quella che permetterebbe alla Fiorentina di rompere il tabù-Juventus (i tre precedenti senza gol hanno alla fine prodotto altrettante sconfitte) e conquistare una vittoria. Ogni singolo particolare diventa fondamentale e il centravanti di una squadra è molto più di un singolo particolare.

Scelta fondamentale

Quindi, tutto si azzera. Non conta, o conta davvero relativamente che insieme Cabral e Piatek abbiano segnato appena cinque reti in campionato da quando sono arrivati alla Fiorentina (rispettivamente due e tre), ma diventa invece essenziale che l'allenatore si affidi al bagaglio di esperienza, conoscenze e sensazioni da cui ricavare poi l'intuizione giusta. L'ex Basilea e il polacco finiranno in tutte le rotazioni possibili che in allenamento avranno l'attacco come oggetto delle esercitazioni. Saranno a turno il terminale offensivo delle prove (e riprove) che la squadra viola farà per dare fluidità ad ogni tentativo capace di sbloccare l'impasse e avere così ragione della difesa bianconera. Verranno seguiti dall'occhio attento ed esaminatore di Italiano. Che poi deciderà. E il resto, a proposito, lo deciderà l'esito di Fiorentina-Juventus: con o senza Europa sarà differente sul mercato, anche per Cabral e Piatek.