Fiorentina, per Saponara un accordo concordato

FIRENZE - Riccardo Saponara e la Fiorentina andranno avanti insieme. Il fantasista-attaccante romagnolo, di fatto vincolato alla Viola visto che i contratti da regolamento federale si chiudono il 30 giugno, sarebbe già stato libero di accordarsi con chi voleva, considerato che è in scadenza, ma come detto, il matrimonio continuerà. C'è già dietro un accordo verbale, come confermato dal calciatore sabato notte alla fine della partita contro la Juventus che adesso va soltanto tradotto in intesa scritta. Resta solo da stabilire la durata: o rinnovo semplice di un anno o un anno con opzione per quello successivo. Tra i calciatori in scadenza c'è anche Milenkovic. Il discorso sul serbo riporta indietro di un’estate anche se molto è cambiato rispetto ad allora. Allora il rinnovo di un anno per il difensore arrivava al culmine di un campionato sottotono e serviva per rinforzare la sua posizione (contrattuale e di cartellino), fidando sul rilancio con il nuovo allenatore, per non essere costretta la Fiorentina a svenderlo. Tutto è andato secondo i piani: Milenkovic ha disputato una buona stagione e con Italiano ha ritrovato certezze e rendimento che sembravano smarriti. Ora si torna al punto di partenza perchè la scadenza giugno 2023 è il nuovo ostacolo, per la conferma o la cessione. Partirà solo per un'offerta irrinunciabile, altrimenti potrebbe ripercorrere la stessa strada di un anno fa spostando il limite stavolta al 2024. E Italiano sarebbe ben felice.