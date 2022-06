Fiorentina, i tre obiettivi di Italiano dopo il rinnovo

FIRENZE - E adesso, per Vincenzo Italiano , arriverà davvero il difficile . Ovvero confermarsi dopo un’annata che, tra bel gioco e vittorie con le big, ha restituito alla Fiorentina il palcoscenico europeo cinque anni dopo l’ultima volta. Facile a dirsi, molto meno a farsi visto che rispetto solo a un mese fa, quando i viola hanno concluso la stagione, sono già partiti un paio di pezzi da novanta, nel caso specifico Torreira e Odriozola . Non solo però, visto che forse per la prima volta nella sua giovane carriera il tecnico sarà chiamato a fare quel passo in avanti sotto il profilo dei risultati che vorrebbe dire migliorare il 7° posto conquistato dopo 38 giornate vissute nei piani alti della classifica.

Missione Viola

Un obiettivo, anzi una vera missione, che metterà la squadra viola davanti a tre imperativi: subire meno gol (51 reti incassate sono troppe per una formazione che punta in alto), essere più decisiva sotto porta (da dopo la partenza di Vlahovic, la Fiorentina ha faticato a trovare un sostituto e anche gli esterni offensivi non hanno dato quel contributo che l’allenatore si attendeva) e soprattutto far valere il proprio tasso tecnico al cospetto delle piccole: solo nel girone di ritorno infatti, i viola sono capitolati con Salernitana, Sassuolo, Udinese, Sampdoria e Torino. Punti pesanti che, alla fine della stagione, sono costati un piazzamento forse ancor più prestigioso dell’approdo in Conference League. Anche e soprattutto da questo, dal 5 luglio, ripartirà il ciclo-Italiano.