Fiorentina, Italiano: "Grande entusiasmo. Felice per il rinnovo"

FIRENZE - "C'è un grande entusiasmo, si vede che quello che abbiamo fatto l'anno scorso ha ricreato tutto ciò. Siamo contenti ed orgogliosi ma come ho detto ai ragazzi si riparte da zero. Dobbiamo innanzitutto confermarci e, se siamo bravi, fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo un impegno importante come i playoff di Conference League e ci teniamo tantissimo a superarli, quindi siamo venuti qui a preparare questo inizio di stagione. I ragazzi hanno iniziato bene, sono arrivati tutti pronti, si sono allenati a casa, preparandosi per questo inizio. Il ritiro è sempre faticoso a causa dei doppi allenamenti e dei carichi di lavoro importanti. Tutti erano ben preparati e nella prima amichevole si è visto". Lo ha detto Vincenzo Italiano nel corso di un evento svoltosi in piazza a Canazei, vicino Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina.