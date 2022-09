Empoli, Corsi cala il tris ma per Zurkowski c'è una novità

Ultime trattative prima del gong previsto per oggi alle 20, con diversi club impegnati su più fronti. Tra questi, l'Empoli di Fabrizio Corsi, in attesa dell'ultimo ok del Cagliari per il difensore Sebastian Walukiewicz. L'operazione è di fatto conclusa, tutti gli accordi sono stati trovati, e ora si aspetta il via libera definitivo dei sardi per la firma dei contratti. Prima del polacco è arrivato Marko Pjaca dalla Juventus, con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 5 milioni di euro. Ieri il fantasista ha svolto le visite mediche e preso confidenza con il nuovo ambiente. Non solo. I biancoblu hanno un canale diretto con la Fiorentina per l'atteso ritorno di Szymon Zurkowski. Classe '97, il polacco vuole unirsi al gruppo di Paolo Zanetti dopo il prestito della passata stagione, ma la Viola nelle ultime ore ha avanzato nuove pretese. Se prima la richiesta aveva il volto di Nedim Bajrami, adesso il club di Rocco Commisso pretende il terzino Fabiano Parisi. Insomma ci saranno nuove schermaglie e confronti, con lo Spezia spettatore interessato della vicenda. I liguri potrebbero tornare alla carica, anche se il polacco avrà ancora l'Empoli in testa.