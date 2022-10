Fiorentina, sei mesi di digiuno in trasferta

Un digiuno lungo più di sei mesi: in campionato la Fiorentina non vince in trasferta dal 10 aprile scorso (2-3 a Napoli) e da allora sono arrivate sei sconfitte e soltanto un pareggio. Dall’inizio di questa stagione in particolare i viola hanno pareggiato (in superiorità numerica) al “Castellani” di Empoli per 0-0 e poi hanno perso a Udine, a Bologna e a Bergamo. Alla fine dello scorso campionato avevano ceduto a Salerno, contro il Milan e con la Sampdoria. Totale: 1 punto in 7 partite. Numeri horror della Fiorentina in serie A lontano dall’Artemio Franchi, dopo quel 10 aprile allo stadio “Maradona” quando gli uomini di Vincenzo Italiano erano riusciti a vincere per 3-2. Anche i dati delle reti segnate e subite parlano chiaro: i viola hanno realizzato soltanto 3 gol complessivi in trasferta negli ultimi sei mesi (a Salerno, Genova e Bologna), incassandone 11. Dall’inizio di questa stagione la Fiorentina, nella speciale classifica del rendimento in trasferta, occupa così il 17esimo posto, insieme a Bologna e Sampdoria, e peggio ha fatto soltanto lo Spezia.