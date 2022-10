Fiorentina, stagione appesa solo alle Coppe

La Fiorentina di un anno fa non c’è più. È stata sostituita da una squadra che ogni tanto è ancora in grado di ricordarsi cos’era nella stagione scorsa tirando fuori prestazioni tipo quelle con la Juve o col Twente nei play-off di Conference League. Molto più spesso la Fiorentina di quest’anno è monotona, grigia, sicuramente meno continua. Se fa un tempo decente, l’altro è triste. È successo nelle ultime tre gare di campionato a Bergamo, con la Lazio e a Lecce. Contro la squadra di Sarri buon primo tempo e ripresa da far paura, contro Atalanta e pugliesi il contrario. L’impressione è che staff tecnico e dirigenziale, debuttanti in Europa, abbiano sottovalutato l’effetto-Coppa. La tensione dei giorni dei play-off contro il Twente era palpabile. (La Fiorentina è anche l’unica italiana ad aver giocato non 3 ma 5 gare internazionali). Una volta superati gli olandesi, i viola hanno pensato di aver conquistato un traguardo: era invece solo la linea del via. Basta vedere la partita d’esordio col Riga, per la squadra poterla giocare era già un successo. Infatti: 1-1 in casa contro una formazione che occupa il 285° posto nella classifica Uefa.