Fiorentina: Cabral, bacione alla Fiesole

Salutare il Franchi con un gol prima della sosta. Arthur Cabral sogna una nuova notte da protagonista , come a La Spezia dieci giorni fa, ma questa volta nello stadio della “sua” città. In campionato, in casa, ha già segnato contro l’Inter il 22 ottobre, ma non è stata la stessa cosa perché in quel caso la Fiorentina è uscita sconfitta. Zero punti, poca gioia. Vincenzo Italiano stasera gli consegna di nuovo il centro dell’attacco contro la Salernitana e il brasiliano vuole cogliere l’occasione, vuole ricambiare l’affetto dei tifosi che stanno iniziando a fidarsi di lui .

Caccia alla manita

Contro l’Inter ha fatto centro su rigore, sotto la curva Ferrovia, contro il Twente, nei preliminari di Conference League, ai piedi della Fiesole in scivolata, come a Riga. In viola fino ad ora ha raggiunto quota quattro reti e tre sono state segnate nell’ultimo periodo, segno evidente di una crescita. Ci ha preso gusto a festeggiare, dopo tanta attesa.

Il mestiere del gol

In settimana l’attaccante ha spiegato che fare gol è sempre stato il suo mestiere e adesso deve ritrovare la continuità. Ne è consapevole tanto che ha aggiunto «vorrei fare tante altre reti, belle o brutte». Fra stasera, contro la Salernitana, e domenica prossima a San Siro con il Milan vorrebbe mettere in cassaforte altre soddisfazioni.

Prima scelta

Questa sera sarà preferito a Jovic. Domenica scorsa a Genova contro la Sampdoria era partito dal primo minuto il serbo per poi rimanere negli spogliatoi nell’intervallo per un piccolo problema fisico. I due centravanti hanno giocato un tempo per uno, ma Cabral è sembrato più vivo, più al centro dell’azione rispetto al compagno, anche se è rimasto a secco. Con la Salernitana fra i due non c’è dubbio che la scelta più logica sia schierare il numero 9. L’allenatore ha bisogno di lui per risalire la classifica, della sua determinazione che talvolta è perfino più importante della classe pura.

Numeri da top

Del resto i suoi numeri in Conference parlano di un centravanti spietato, in grado di realizzare 15 reti in 19 gare in quella competizione. Ben 13 con la casacca del Basilea, 2 con quella della Fiorentina, ma il suo percorso in viola è soltanto all’inizio. Il passo successivo è quello di conquistare la nostra serie A, mettersi sotto i riflettori come una delle punte più concrete del campionato. La sfida è aperta.