Fiorentina, i ragazzi ci indicano la strada e gli errori

FIRENZE - Almeno una consolazione, un segno di vita calcistica, un motivo per sorridere. La Supercoppa dei giovani della Fiorentina entra in una stagione finora deludente per la squadra più anziana. E’ il quinto successo di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e della Fiorentina nell’ultima epoca felice per i viola, quella di Montella. Ha cominciato con la Under 18 viola nel 2018-19, poi è entrato nello staff di Beppe Iachini in prima squadra, dal 2020 è l’allenatore della Primavera che ha vinto tre volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa, l’ultima due giorni fa con l’Inter che, sul settore giovanile, investe fior di milioni. Anche in campionato la Fiorentina Primavera è in zona-play-off, è quarta a 3 punti dalla coppia di testa Roma-Torino e a 2 dal Frosinone. Per la cronaca ha un punto in più della Juve.