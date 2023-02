Barone, durissimo scontro con un tifoso della Fiorentina: interviene la Polizia

FIRENZE - Tensione a fine gara , appena fuori dalla tribuna Artemio Franchi, tra il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e un tifoso viola , poco soddisfatto, per usare un eufemismo, dal pareggio rimediato in extremis nel derby con l'Empoli . La contestazione al presidente Commisso ha coinvolto anche il dirigente viola, che ha risposto a muso duro, prima dell'intervento della sicurezza dello stadio e delle forse dell'ordine.

L'alterco tra Barone e il tifoso viola

"Che guardi male, io non ti ho offeso. Mi segui anche su Instagram cosa vuoi da me", così un esasperato tifoso della Fiorentina a fine partita, rivolgendosi a un Joe Barone molto nervoso. Che risponde per le rime, arrivando faccia a faccia con il supporter viola: "Ma chi ti segue, io sono Giusppe Barone, ma quale schifo, ma vattene a casa", poi la voce fuori dal coro, che rivela il pensiero della tifoseria gigliata: "Lasciate fare il calcio a chi lo sa fare, fai fare il calcio a chi lo capisce!".