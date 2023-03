Fiorentina, Italiano: "Squadra carica e serena. Biraghi out? Vi dico chi gioca"

FIRENZE - Trasferta turca per la Fiorentina che domani sarà ospite del Sivasspor nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Alla vigilia dell'incontro, come di consueto, ecco le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano: "Quando hai certe aspettative l'appuntamento diventa importante. C'è da salvaguardare il risultato dell'andata dando il massimo, il campo dirà se siamo stati bravi in queste due partite, siamo concentrati e speriamo di dare battaglia. Abbiamo tanta voglia di andare avanti e gioire". L'assenza contemporanea di Biraghi (squalificato) e Terzic (infortunato) porterà all'impiego di Ranieri nel ruolo di terzino sinistro. Volato ieri a Madrid per questioni burocratiche con il permesso della società, Luka Jovic s'aggregherà ai compagni fra stasera e domani. "La squadra è maturata col tempo, ha avuto la costanza di migliorare sui gol subiti o le situazioni concesse agli avversari. Domani avremo queste due assenze, a Terzic si è aggiunto anche Biraghi per una situazione molto discutibile e quindi avrà una bella occasione Ranieri. Ho grande fiducia in lui, avete visto come ha risposto ogni volta che l'ho chiamato in causa. Ha sempre fatto il terzino ed è a suo agio in quella zona di campo, libero di testa sono convinto che farà la prestazione. Jovic e Terracciano? Sapevamo degli impegni di Jovic, era tutto programmato e tra stasera e domani si aggregherà alla squadra. Per il portiere, Terracciano sembra recuperato. Ne approfitto per fare i complimenti a Sirigu per come si è fatto trovare pronto, da questo punto di vista sono sereno".