Commisso senza freni: "Non possono cacciarmi. Vendere la Fiorentina? Ho deciso"

Mai banale nelle sue risposte il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Intervenuto alla CBS durante il programma '60 Minutes (intervista registrata a settembre), il numero uno del club viola ha affrontato vari temi, ripercorrendo la sua avventura a Firenze fino al presente, con le voci di una cessione del club subito smentite: "Cessione? No, ho preso la decisione di acquistare la Fiorentina e la porterò avanti. Manterrò quanto detto: io non vendo. Anche se è molto più difficile essere il presidente di una squadra che portare avanti la mia impresa, perché ci sono più critiche qui che in 1500 comunità negli Stati Uniti (ride ndr). A Firenze ho messo tanti soldi in poco tempo, nessuno lo hai mai fatto prima. Bisogna tornare ai Medici, di 500 anni fa. In Italia non avrei mai potuto fare le stesse fortune che in America, che è la terra delle opportunità in cui sono potuto diventare qualcuno. Suonavo bene la fisarmonica e mi hanno raccomandato ad una delle migliori scuole americane. Venivo pagato un dollaro all'ora e con quel dollaro all'ora mi sono pagato quattro anni di scuola al Mount Saint Michael. In Italia come mi chiamano? "Just Rocco" No, sono solo Rocco. Voglio essere conosciuto come il ragazzo che dal nulla è stato cambiato dal successo".