Fiorentina, un potente cambiamento

Sono nove vittorie di fila, non succedeva da oltre mezzo secolo, dal 1960, era la Fiorentina di Hamrin e Montuori e anche quell’anno arrivò in finale di Coppa Italia. Questa non è la vittoria più bella solo perché non è ancora definitiva. Ci sarà un ritorno a Firenze, il 27 aprile, un ritorno che ora, dopo il 2-0 di Cremona, sembra piuttosto agevole, ma al di là del risultato, se i viola fra venti giorni saranno ancora questi, non ci sarà scampo per la Cremonese. Guardandola ieri sera, la prima parola che viene in mente sulla Fiorentina è “seria”, una squadra seria. Non è entrata in partita, ha fatto una vera e propria irruzione, ai suoi avversari ha spiegato subito, con estrema chiarezza, che non avrebbe imitato la Roma o il Napoli eliminate in Coppa Italia, o le tre grandi che in campionato, su quel campo, hanno perso (la Roma), pareggiato (il Milan) o vinto nei minuti di recupero dopo una vera sofferenza (la Juve). La Fiorentina è partita e in pochi minuti ha messo sotto la Cremonese. Doppia palla-gol dopo 5', gol di Cabral, gol mangiato da Gonzalez, tutto questo solo nel primo tempo. Ecco, semmai un difetto si può ritrovare nelle tante occasioni sprecate, come alla Fiorentina accadeva fino a un po’ di tempo fa. Poteva chiudere la partita in quei 45 minuti e magari anche la qualificazione nel secondo tempo con un altro gol. Ma va bene anche così.