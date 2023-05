Fiorentina Italiano: "Conference? Continuiamo a sognare"

FIRENZE- ''Abbiamo fatto un grande percorso in Conference League che ci ha permesso di crescere molto. Ora ci aspetta una semifinale e proveremo a regalare ai nostri tifosi anche questo sogno dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia''. Così Vincenzo Italiano aspettando il primo round contro il Basilea domani alle 21 allo stadio Franchi che si annuncia tutto esaurito. ''Per superare anche questo ostacolo serviranno qualità, attenzione, intelligenza e la spinta formidabile del nostro pubblico - ha aggiunto il tecnico viola - La posta in palio è davvero alta, abbiamo l'opportunità di chiudere la stagione in modo fantastico''. Fra i viola mancheranno Milenkovic per squalifica e Sottil per problemi fisici, Terracciano è rimasto a riposo precauzionale per qualche linea di febbre ma - ha spiegato Italiano - è a disposizione così come Cabral, l'ex di turno, che sembra aver smaltito la botta al piede rimediata giorni fa e si è allenato regolarmente con i compagni.