Fiorentina, Italiano sul suo futuro: "Non sento le voci..."

FIRENZE - Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo in programma domani sera alle 20:30 al Mapei Stadium . Il tecnico viola, tra i tanti temi trattati, ha anche risposto ad una domanda sul suo futuro.

Futuro Italiano, ecco cosa ha detto l'allenatore della Fiorentina

Ad una precisa domanda sul suo futuro, Italiano ha risposto così: "Qualcosa che non sento e che non mi interessa. Non si tratta né di uno stimolo né un motivo di orgoglio. La mia concentrazione è solo rivolta alle ultime due parti e che sono importanti per tutti noi. Voglio pensare solo al bene della squadra, per il resto non mi faccio disturbare dalle voci...".