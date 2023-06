Fiorentina, maxischermi al Franchi a rischio: atteso sopralluogo

Ci sono state ore di tensione, questa mattina a Firenze, per l’allestimento dei maxi schermi al Franchi in occasione domani sera della finale di Conference League a Praga tra Fiorentina e West Ham. Già venduti oltre 27.000 biglietti al costo di 5 euro ma questa mattina la situazione si è complicata: essendo un evento di pubblico spettacolo e non sportivo la Fiorentina avrebbe dovuto produrre un particolare documento che invece non è stato inviato. E di cui la società viola non era stata informata, secondo la ricostruzione del club.