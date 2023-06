Commisso show: "Italiano? Tutte stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui"

FIRENZE - Rocco Commisso patron della Fiorentina ha incontrato in conferenza i giornalisti, facendo il punto della situazione sulla stagione. Immancabile ovviamente il tema Vincenzo Italiano . Ecco cosa ha detto: "Ieri ho incontrato Italiano e devo dire che in questi giorni sono state scritte tante stupidaggini sui giornali. Italiano rimarrà qui anche la prossima stagione".

Commisso: "Italiano non ha mai detto di volersene andare"

"Italiano non ha mai detto a nessuno che se ne voleva andare, si riparte da lui anche per la prossima stagione. Ci sono giocatori che se ne andranno via, non ho avuto modo di ringraziarli. Garanzia? L'unica che gli ho dato è che sarà pagato, ma condivideremo tutto".

Commisso: "Stagione molto positiva, per certi versi eccellente"

"Per me la stagione della Fiorentina è stata molto positiva, per certi aspetti eccellente, pur avendo perso le due finali. Disputato un grandissimo percorso e alla fine sia con l'Inter che con gli 'animali' del West Ham abbiamo perso. Mi dite quale altra squadra, oltre all'Inter, ha fatto questo percorso?".

Commisso: "Gli altri fanno debiti io metto cash. Cercheremo di migliorare la squadra"

"Gli altri fanno i debiti, ma Rocco mette cash. Cercheremo di migliorare ulteriormente la squadra, nei limiti del possibile. Ogni anno spendiamo 35 milioni. Abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic e quindi siamo in una buona posizione a livello finanziario grazie a queste cessioni. A marzo l'indice di liquidità era di 1,25, con la soglia minima fissata a 1,6".

Commisso: "Bilancio dei quattro anni positivo. Stadio da 3000 posti intitolato alla Curva Fiesole"

"Qualsiasi promessa fatta ce l'abbiamo messa, nella squadra e nelle infrastrutture. Non credevo bisognasse mettere così tanti soldi nella Fiorentina. Ma neanche i primi anni li considero fallimentari. Nel primo anno ci siamo salvati, il secondo è vero non siamo andati bene, ma dal terzo con Italiano ci sono stati progressi nella squadra. E presto, non so quando, verrà inaugurato il Viola Park e questo aiuterà i bambini crescere. Ieri ho visto il Lecce, non è una critica, ma ho visto tutti stranieri. I nostri ragazzi sono quasi tutti toscani e noi ci crediamo molto che così debba andare il calcio italiano. E a Gravina ho detto che non è giusto che i ragazzi italiani costino più degli stranieri. Speriamo che qualcuno qui in Italia si metta in testa che il nostro calcio si deve difendere. Poi voglio dire di Astori, abbiamo detto alla famiglia che gli dedicheremo lo stadio di 1500 persone. Quello più grande da 3000, lo intitoleremo alla curva Fiesole, abbiamo parlato con i leader e sono tutti orgogliosi di questo".

Commisso: "Italiano vuole fare la storia alla Fiorentina"

"Italiano è contento qui a Firenze e vuole fare la storia alla Fiorentina. Nessuno in società ha avuto paura che qualcuno ce lo portasse via. Qualcuno ha fatto un paragone con quello che era successo con quando venne da noi lasciando lo Spezia: lì c'era una clausola di un milione e noi abbiamo dato a loro un giocatore. Avevamo una clausola anche noi lo scorso anno nel suo contratto ma l'ha voluta eliminare".

Commisso: "C'è ancora chi cerca di distruggere la nostra società dando tutti i meriti a Italiano"

"Ci sono alcuni che cercano ancora di distruggere la nostra società, dando tutti i meriti a Italiano. Ma Italiano chi lo ha preso? Ne ho fin sopra la testa. Gigliola Cinquetti cantava Qui comando io. Al Viola Park comanda Rocco, e non tutti potranno entrare al Viola Park".

Commisso: "Cabral e Jovic hanno fatto meglio di Chiesa e Vlahovic"

"Chiesa e Vlahovic li abbiamo venduti per 135 milioni, Cabral e Jovic li abbiamo pagati in tutto 15 milioni. Chiesa e Vlahovic quest'anno hanno fatto in tutto 15 gol, Cabral e Jovic ne hanno fatti 28. Fate voi i conti... Ho letto che Chiesa e Vlahovic forse li manderanno via. Con Italiano vedremo cosa faremo per l'attacco, ma anche per gli altri ruoli".

Commisso: "Il Tweet della Juve al West Ham non mi è piaciuto"

"Il Tweet di complimenti della Juve al West Ham al termine della finale di Conference League non mi è piaciuto".

Barone: "Stadio provvisorio? Il Padovani da 16 mila posti"

"L'incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella è stato positivo - ha detto Barone presente in conferenza assieme a Commisso - Non ci sono nuovi dettagli, a parte una perizia del Comune di Firenze al credito sportivo per capire gli introiti degli spazi commerciali del futuro Franchi. Stanno lavorando sullo stadio del rugby Padovani, nel viale Paoli. Vorrebbero fare una struttura da 16mila posti, uno stadio provvisorio: la Fiorentina andrebbe a giocare lì fra dodici mesi".