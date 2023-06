Fiorentina e West Ham deferite dopo la finale di Conference League

FIRENZE - È stato aperto, da parte della Uefa, un procedimento disciplinare nei confronti di Fiorentina e West dopo La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Fiorentina e West Ham a seguito degli incidenti verificatisi a Praga in occasione della finale di Conference League che si è giocata lo scorso mercoledì. Il club viola è stato chiamato a rispondere di accensione di fumogeni e di lancio di oggetti. Per quanto riguarda gli inglesi, invece, si tratta di deferimento per lancio di oggetti e per invazione di campo.