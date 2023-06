Spalletti, parole al miele per Italiano: "E' più bravo di me"

Luciano Spalletti spende importanti parole di elogio per Vincenzo Italiano. L'ex tecnico del Napoli, intervenendo ai microfoni di una televisione toscana, ha parlato dell'attuale allenatore della Fiorentina, ricordando i precedenti e le sfide in cui è riuscito a metterlo in difficoltà: “Italiano mi ha battuto più volte, per cui è più bravo di me… Ha questo modo di andare addosso all’avversario, fa la partita in modo modernissimo".