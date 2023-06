Saponara dice addio alla Fiorentina: la risposta di Italiano Jr

Riccardo Saponara saluta ufficialmente la Fiorentina. Il centrocampista, in scadenza di contratto al 30 giugno prossimo, ha scritto un lungo post sui social, salutando il pubblico viola. "Grazie, grazie e ancora grazie. Non trovo parole migliori che mi aiutino a riassumere tutto ciò che vorrei esprimere al termine di questo meraviglioso cammino, sicuramente tortuoso, ma ricco di gioie e soddisfazioni. Firenze è entrata nel mio cuore in un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore".