La Fiorentina parte per Belgrado: si gioca con la Stella Rossa

Fiorentina-Stella Rossa si gioca

Di conseguenza non era stato possibile nemmeno l’arrivo a Peretola del charter che poi avrebbe dovuto portare la Fiorentina a Belgrado per l’amichevole di stasera contro la Stella Rossa allo stadio “Marakàna”: la partenza è stata spostata a oggi, ma con seri dubbi riguardo la possibilità di riuscita. Il miglioramento del meteo ha consentito però alla Viola il trasferimento in Serbia. Sono 25 i convocati da Vincenzo Italiano compreso i neo acquisti Sabiri, Arthur e Parisi, assenti Amrabat al centro di rumors di mercato, Nico Gonzalez e Barak. Al momento per la gara di stasera non è prevista copertura televisiva.