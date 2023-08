Diretta Fiorentina-Ofi Creta 1-0: sblocca Kokorin al 35'

21:35

72' - Palo di Phellype per l'Ofi Creta

L'Ofi Creta di distende bene, dopo una serie di batti e ribatti Mosquera riesce a servire Phellype che conclude sul palo.

21:32

Cooling break

Squadre ferme per rinfrescarsi, cooling break al Franchi, dopo un minuto si riparte.

21:28

66' - Ci prova Bonaventura. Cambi Ofi Creta

Conclusione di destro di Bonaventura, bella la replica del portiere Mandas. Nell'Ofi Creta escono Dicko, Bakic e Toral entrano Mosquera, Phellype e Riera.

21:25

63' - Alto il tiro di Dodo

Ci prova Dodo, conclusione alta

21:20

57' - Kokorin cerca la doppietta

Bonaventura mette in mezzo il pallone, la difesa fa quel che può su Nzola, il pallone arriva a Kokorin che tenta la conclusione, fuori di poco. L'ingresso di Nzola ha dato più brio alla manovra offensiva viola in questi primi minuti di ripresa.

21:17

53' - Ci prova Nzola di testa

Kokorin dalla destra mette in mezzo un pallone per Nzola che stacca di testa ma non trova la porta.

21:12

50' - Brekalo perde il momento buono

Rilancio difettoso del portiere Mandas, Brekalo intercetta ma perde il momento buono per battere a rete.

21:08

46' - Inizia la ripresa, entra Nzola

Tornano in campo Fiorentina e Ofi Creta: calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Tra i viola resta Sottil negli spogliatoi, entra Nzola.

20:52

45' - Termina la prima frazione di gioco

Duplice fischio del direttore di gara: termina il primo tempo con la Fiorentina in vantaggio 1-0 con la rete di Kokorin al 35'.

20:46'

41' - ci prova Sottil, impreciso

Scambio in velocità, Sottil al tiro, impreciso.

20:42

37' - Bella conclusione di Arthur

Sugli siviluppi di una mischia al limite la palla arriva ad Arthur che lascia subito partire una conclusione indirizzata all'incrocio, fuiori di poco.

20:40

35' - Kokorin! Fiorentina in vantaggio

Bellissima iniziativa di Sottil che un bel tocco mette Kokorin a tu per tu con il portiere: il russo non sbaglia e porta in vantaggio la Fiorentina, 1-0.

20:32

27' - Punizione di Sottil, Mandas para

Punizione Fiorentina, batte Sottil, il portiere Mandas blocca il pallone in parata plastica in volo.

20:28

22' - Ci provano Mandragora e Bonaventura

Tentativi viola con Mandragora e Bonaventura, senza esito positivo.

20:26

21' - Ofi Creta pericoloso con Dicko

Calcio d'angolo per l'Ofi Creta, Dicko salta in area con il tempo giusto, pallone che si deposita tra le braccia di Terracciano.

20:22

18' - Palo di Brekalo!

Bonaventura se ne va per vie centrali, semina un paio di avversario e serve un ottimo pallone per Brekalo che cerca l'angolo opposto ma il pallone impatta sul palo.

20:19

15' - Punizione di Mandragora di poco a lato

Fiorentina pericolosa da calcio piazzato dai 22 metri: se ne incarica Mandragora col sinistro, palla che passa in mezzo dalla barriera ma termina la propria corsa di poco a lato.

20:14

10' - Pestone di Bakic su Arthur

Pestone dell'ex Bakic su Arthur, che si ferma un attimo, ma riprende tranquillamente la partita.

20:08

4' - pericoloso l'Ofi Creta

Verticalizzazione di Bakic per Dicko che si invola ma conclude a lato: primo pericolo della partita creato dall'Ofi Creta.

20:04

Inizia la partita!

Calcio d'inizio di Fiorentina-Ofi Creta, parte l'amichevole al Franchi. Primo possesso per la Fiorentina.

20:04

Squadre in campo, la gara sta per iniziare

Fiorentina e Ofi Creta scendono in campo accompagnate dalla terna. Completo bianco per la squadra di Italiano.

19:59

I nuovi presentati in campo: ovazione per Beltran

I nuovi acquisti viola (Sabiri, Parisi, Arthur, Infantino, Mina, Christensen, Nzola e Beltran), chiamati uno a uno dallo speaker, raccolgono l'applauso del Franchi: anche Beltran si gode l'entusiasmo della sua nuova tifoseria.

19:45

Fiorentina-Ofi Creta, giocatori in campo per il riscaldamento

Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita: a breve il calcio d'inizio di Fiorentina-Ofi Creta

19:27

La formazione: Italiano lancia Kokorin titolare

Italiano schiera Terracciano tra i pali; davanti a lui Milenkovic e Quarta agiscono al centro, Dodo e Parisi sulle corsie. In mezzo al campo Arthur, Bonaventura e Mandragora, mentre il terminale offensivo è Kokorin con, ai propri lati, Sottil e Brekalo a completare il tridente. Nell'Ofi Creta, in campo l'ex Bakic. Out Ikoné, per un problema all'anca.

19:10

Fiorentina-Ofi Creta, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3):Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta; Parisi; Mandragora, Arthur, Bonaventura; Sottil, Kokorin, Brekalo. All. Italiano

OFI CRETA: Mandas, Larsson, Gallegos, Dicko, Vouros, Karo, Toral, Thorarinsson, Lampropoulos, Mellado, Bakic. All. Valdas

19:00

Fiorentina-Ofi Creta: sale l'attesa

Ultimo test amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che alle 20 l'Ofi Creta all'Artemio Franchi. Seconda amichevole di seguito per la Viola, dopo la vittoria 7-1 sul Sestri Levante.

Stadio Artemio Franchi-Firenze