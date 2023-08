Genoa-Fiorentina, le pagelle dei viola: Kayode impressiona, Arthur regista vero

FIORENTINA

Italiano (all.) 8

Pronti, via, ed è subito la sua Fiorentina. Anzi, meglio ancora, ché così incisiva l’anno scorso di frequente non lo è stata. E può sorridere.



P. Terracciano 6,5

Più che altro è chiamato a giocare con i piedi dai compagni, nulla può su Biraschi, buona parata alla fine.



Kayode 7,5

Preferito a Dodo, il campione d’Europa Under 19 ripaga la fiducia di Italiano con un debutto in Serie A clamoroso per personalità e rendimento. Tiene in gioco Biraschi: concesso.



Dodo (37’ st) sv

Minuti nelle gambe.