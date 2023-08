Fiorentina-Lecce, le pagelle: Beltran tra i più attivi, Dorgu entra e convince

Le pagelle della Fiorentina

Italiano (all.) 5,5

Primo tempo confortante, ripresa allarmante forse no, ma insomma da 2-0 a 2-2 con troppi errori individuali e di squadra qualche pensiero glielo mette in testa. Anche pensando al ritorno di giovedì contro il Rapid.

Christensen 5,5

Non un bel debutto, certo con colpe relative: però, subire due gol praticamente senza toccare il pallone (un’uscita a mezza altezza l’unico intervento) il massimo non è.

Dodo 5,5

Fa fatica a sprintare, segno di una condizione che è indietro e di gambe che non supportano la voglia. E Banda gli dà noia.

Milenkovic 6

Due chiusure determinanti intorno alla mezz’ora del primo tempo. Co-partecipa alla leggerezza di Arthur.

M.Quarta 5,5

Prova di sostanza e di concretezza fino a quando si perde Krstovic che gli porta via il tempo dello stacco aereo e la posizione in area di rigore.

Parisi 6

Debutto in maglia viola. Per provare ci prova, ma c’è Almqvist da tenere d’occhio e i risultati sono appena sufficienti.

Arthur 5,5

Con Ramadani attaccato ai talloni per tutta la partita, il brasiliano ha il merito dell’assist a Duncan e il demerito del pallone perso per il gol di Rafia. Mandragora (27’ st) 6 Un po’ di spinta la dà.

Duncan 6,5

Senza Biraghi gli angoli toccano a lui. Sul primo, la Fiorentina passa. Il bis è direttamente suo, di testa, ed è gol storico: il numero 4.000 nella storia viola. Anche il palo del possibile 3-0. Poi Kaba lo neutralizza. Infantino (38’ st) sv Va a fare il “mediano” accanto a Mandragora.

N.Gonzalez 6,5

Esterno offensivo di ruolo, 10 sulla maglia e nella testa. Per un’ora segna e dispensa calcio travestendosi ora da attaccante e ora da trequartista. Cala alla distanza finendo nel tunnel della ripresa viola.

Bonaventura 5,5

Come a Vienna, fa fatica a trovare idee e varchi. Un solo tocco illuminante: poco poco per uno come lui. Kouame (38’ st) 6 Sua l’ultima occasione, colpo di testa a lato.

Sottil 5

All’inizio sembra ispirato, ma è un’impressione: tentativi (pochi) e soluzioni (poche) nulla producono. Brekalo (20’ st) 5,5 Ai margini quando c’è da dare impulso.

Beltran 6

Primo tempo ricco di tante cose e tutte di qualità, poi i compagni smettono di servirlo e da solo si “smarrisce”. Nzola (20’ st) 6 A fare battaglia con i difensori del Lecce.