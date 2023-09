Inter-Fiorentina, le scelte di Italiano: con Lopez cambia tutto

FIRENZE - Dovrà attendere ancora tre settimane (causa squalifica di due turni con la sosta del campionato nel mezzo) prima di poter indossare per la prima volta la sua nuova numero 8 ma nel frattempo Maxime Lopez ha scelto di iniziare subito il suo capitolo alla Fiorentina . Il francese, passato in viola in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo , è arrivato ieri a Firenze con un volo privato partito da Marsiglia , la sua città natale e il luogo in cui il regista non ci ha messo nemmeno un minuto per dire sì quando gli è arrivata la telefonata di Vincenzo Italiano : "Sono molto felice di essere arrivato in una squadra così forte. Purtroppo dovrò stare fermo ancora per qualche giorno ma sono già pronto per giocare" le prime parole di Lopez all'aeroporto di Peretola, dal quale poi ha preso la via del Viola Park . Dove il play ha fatto conoscenza con tutta la dirigenza (che in mattinata, presso il centro sportivo, ha consacrato la Cappella Santa Caterina alla presenza della famiglia Commisso e del cardinal Betori) e i suoi nuovi compagni.

"Inter, che corazzata"

Ad accogliere il classe ’97 era presente anche Italiano, tra i più felici per l'arrivo di Lopez ma già concentrato in vista della sfida di oggi contro l'Inter a San Siro: "Abbiamo l’occasione di far bene al cospetto dei nerazzurri. Archiviato il passaggio del turno in Conference League, adesso dobbiamo chiudere questo primo filotto di partite al meglio - il pensiero del tecnico - Come tutti gli anni l’Inter si conferma una corazzata: è una squadra che ha vinto sempre senza subire gol. Per noi quella di Milano sarà la terza gara settimanale e non nascondo che abbiamo già speso molto a livello fisico e mentale. Faremo però del nostro meglio per mettere un altro mattoncino nel nostro percorso di crescita".

Italiano, quanti dubbi

E in virtù della stanchezza complessiva della squadra, non sono pochi i dubbi di formazione in vista della sfida odierna. Tra i pali Christensen sembra in vantaggio su Terracciano mentre in difesa il baby Kayode è pronto alla sua seconda gara da titolare in Serie A. In mezzo probabile turno di riposo per Mandragora (ci sarà Duncan al suo posto) mentre in attacco Kouame resta favorito su Brekalo e Sottil. Per il ruolo di prima punta Beltran pare aver vinto il ballottaggio con Nzola. Si è infine chiusa l'esperienza di Benassi in viola: il centrocampista, a Firenze dal 2017, ha rescisso il suo contratto con la Fiorentina, con la quale era legato ancora per una stagione ("Zero rimpianti, ho dato tutto quello che avevo" il pensiero affidato ai social).