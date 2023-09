Fiorentina, sanatoria e modifiche al Viola Park: ci siamo

FIRENZE - Il conto alla rovescia per l’apertura dei battenti al Viola Park è ufficialmente iniziato . A partire da oggi, giorno della decisiva riunione tra la Commissione di pubblico spettacolo e i tecnici della Fiorentina , ogni data sarà buona per individuare il momento in cui fissare il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco presso le strutture di Bagno a Ripoli e tagliare, di conseguenza, il fatidico nastro. I nodi da sciogliere restano ancora in sospeso (vanno risolti alcuni aggiornamenti progettuali comunicati solo in corso d’opera al Comune) ma la sensazione è che il faccia a faccia odierno sarà decisivo per mettere la parola fine a un lungo balletto che portato solo a lunghi ritardi: «Ci sono state tante situazioni e tanti personaggi che hanno provato a mettere vincoli ma abbiamo tutti lavorato, compreso il Comune di Bagno a Ripoli, al felice esito di questa grande opera» ha raccontato ai canali ufficiali della Fiorentina il dg Joe Barone: «Adesso manca solo l’apertura al pubblico. Siamo ormai agli ultimi dettagli e sono sicuro che a fine settembre, al massimo entro la prima settimana di ottobre, potremo aprire i cancelli ai nostri tifosi».

Termini rispettati

La vera partita, più probabilmente, si giocherà proprio nella prima decade del prossimo mese. Oltre, infatti, al placet definitivo della Commissione servirà infatti che il Genio Civile si esprima parallelamente con una sanatoria su alcune difformità progettuali (una delle quali riguarda la guardiania per l’accesso principale del Viola Park). Un responso che potrebbe arrivare tra il 18 e il 22 settembre, come confermato anche dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: «Tutti i progettisti che lavorano per la Fiorentina stanno organizzando la documentazione mancante e sono convinto che i termini verranno rispettati. Nel frattempo si sono svolte delle riunioni di percorso propedeutiche: a ore avremo la certezza che il percorso non avrà intoppi. Non è, tuttavia, assolutamente da attribuire al nostro Comune il ritardo che si è accumulato nelle ultime settimane. Ottobre sarà il mese dell'inaugurazione ufficiale del Viola Park, che sarà aperto a tutti. Sarà poi la Fiorentina a decidere la data d'apertura» il pensiero del primo cittadino a LadyRadio.

Con passione

Del resto, che tra i tifosi ci sia un’attesa sempre più alta per poter quanto prima varcare la soglia del nuovo centro sportivo, è testimoniato anche dalla nota che l’associazione SoloViola ha emesso ieri: «I fatti ci dicono che ancora oggi non possiamo accedere al Viola Park, che continua ad esserci tolto qualcosa, l’ennesima limitazione alla nostra passione. Il Viola Park sarà e ci offrirà molto di più di quanto abbiamo vissuto durante i ritiri estivi della Fiorentina. Il Viola Park ci permetterà di condividere con la Fiorentina la nostra passione, potendo usufruire di una struttura che molti ci invidiano, non solo in Italia ma anche all’estero: finalmente qualcosa di nuovo all’altezza di Firenze».