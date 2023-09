Lite Gasperini-Fiorentina, Commisso difende ancora Firenze

FIRENZE - "Belgio? Non ci sono mai stato, non andrò a vedere partite ma il Paese. Non so se questo è un girone più o meno difficile di quello della scorsa edizione, ma abbiamo iniziato qualcosa dall'anno passato e faremo meglio". Parola di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intercettato all'aeroporto di Peretola prima della partenza per il Belgio dove la sua squadra affronterà il Genk per la prima giornata della fase a gironi della Conference League.