Fiorentina, ufficiale: c'è la data d'inaugurazione per il Viola Park

FIRENZE - Si svolgerà il prossimo 11 ottobre l'inaugurazione ufficiale del Viola Park, il grande centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze Sud. La struttura, che ospita gli allenamenti oltreché della prima squadra anche delle formazioni giovanili e femminili, nonostante sia operativa da luglio non ha ancora ottenuta l'agibilità per l'apertura al pubblico, agibilità che è attesa a breve, tanto che il club viola ha cominciato da oggi a diffondere la data dell'inaugurazione, nella settimana di sosta del campionato per i nuovi impegni delle nazionali. Il Viola Park si estende su una superficie di 26 ettari, ha 12 campi regolari, 29 spogliatoi, 2 stadi per un totale di 4500 spettatori, 4 palestre e molte altre strutture, il tutto per investimento ad ora, da parte di Rocco Commisso, di 120 milioni di euro.