La moviola di Genk-Fiorentina

Appare eccessivo il giallo che Stephanie Frappart , in chiusura di primo tempo, ha estratto dopo l'intervento di Biraghi su Fadera a centrocampo. C'era il fallo, ma non ci stava la sanzione disciplinare . Nel primo tempo la gestione dei cartellini di Frappart non è stata impeccabile , ma nonostante questo lei è sempre rimasta in controllo della gara, anche quando nel secondo tempo si è alzata la tensione. Nella ripresa, correttamente, fischiati tanti calci di punizione ma senza altri cartellini.

Tutto regolare sui quattro gol

Tutti regolari i gol nel primo tempo. A confermare il 2-1 di Ranieri è un lungo silent check: tutto ok. Sulla sponda di testa del suo compagno, il numero 16 della Fiorentina è tenuto in gioco da Galarza. Anche l'1-1 del Genk è valido: Zeqiri, che appare in fuorigioco, riceve il pallone da un avversario, in questo caso non è un'infrazione ed è dunque giusto lasciar proseguire l'azione. Nessun dubbio, infine, sulla regolarità dello 0-1 né sul 2-2.