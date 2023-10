Italiano sfida il Napoli: "La rimonta col Ferencvaros ci dà la carica"

FIRENZE - "Abbiamo preparato questa gara con grande attenzione, consapevoli di dover affrontare una squadra forte. Rispettiamo il Napoli ma cercheremo di dargli del filo da torcere". Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la trasferta di domani sera al 'Maradona' contro i campioni d'Italia . "Per quanto ci riguarda noi stiamo bene, veniamo da una serie di risultati positivi e da una rimonta in Conference che ci ha inorgoglito e ha entusiasmo i nostri tifosi, dobbiamo tenerci stretto questo clima di entusiasmo", ha continuato il tecnico della Fiorentina parlando ai canali ufficiali. Fra i viola torna a disposizione Nzola escluso giovedì sera per una botta al piede rimediata in allenamento mentre al posto dell'infortunato Christensen è stato convocato il giovane Vannucchi . Il portiere danese, dopo gli esami effettuati oggi per il problema muscolare accusato durante il riscaldamento per il match con il Ferencvaros , ha riportato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra.

Italiano sfida il Napoli: "Caricati dalla rimonta col Ferencvaros"

"Sappiamo cosa ci aspetta, che dovremo sudare tantissimo per cercare di ottenere punti e fare risultato", commenta Italiano in vista del prossimo match. La Fiorentina, rispetto agli azzurri, ha riposato 48 ore in meno dopo l'Europa: "La squadra sta bene, arriviamo da un bel momento, da un bel po' di risultati positivi e abbiamo lavorato bene dopo la partita di coppa che ci ha lasciato davvero qualcosa di positivo con quella reazione, quella rimonta, con quell'aver mostrato grande carattere. Non ho più il pensiero di andare a trovare alibi o scuse, o prendere per difficile un impegno in così pochi giorni. L'unica è la forza, la capacità e la bravura del nostro avversario, poi dobbiamo essere bravi a prepararla in pochi giorni, ad entrare in clima in poco tempo, analizzare pregi e difetti dei nostri avversari e prepararci a fare una grande prestazione". E col Ferencvaros Italiano ha "visto una reazione fantastica da parte dei ragazzi. Questo tipo di atteggiamento è un valore aggiunto per ogni squadra".

Il contributo della panchina

"Quando chi entra in campo lo fa con uno spirito ed una mentalità propositiva e battagliera si può mantenere identità e intensità e andare forte e cercare di ottenere risultato. Questa deve essere la mentalità che deve avere chi subentra, in questo momento rispondiamo bene, proponiamo questo atteggiamento e qualche risultato dalla panchina sta arrivando", ha concluso Italiano.