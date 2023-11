Commisso: "Il Viola Park è costato più di Atalanta, Napoli e..."

VioLa Land, il viaggio alla scoperta del Viola Park

VioLa Land, come La La Land, la cui colonna sonora accompagnerà i filmati e le immagini, sarà un viaggio alla scoperta del Viola Park, con la conduttrice di Dazn Giorgia Rossi e l'ex viola Manuel Pasqual, oggi talent per l'app di live streaming. Assieme a loro, a raccontare la nascita dell'idea, ospiti d'eccezione come il presidente Commisso, il direttore generale Barone e l'allenatore Vincenzo Italiano. VioLa Land ripercorrerà i momenti salienti della storia del centro sportivo, dall'idea, alla posa del primo olivo (inizio 2021), fino all'inaugurazione dell'ottobre 2023.

Commisso: "Il Viola Park sarà la casa della Fiorentina"

Vedere il Viola Park pronto, afferma Barone, "è veramente un'emozione particolare. Lo abbiamo visto nascere da zero, questo è il futuro della nostra Fiorentina, ha tutti i dettagli necessari per una società calcistica". Il presidente Commisso parla così: "Il Viola Park resterà sempre a Firenze, è stato realizzato per la Fiorentina, non me lo porto in tasca in America. Dopo più di 90 anni i tifosi se lo meritano più di me, sarà la casa della Fiorentina, sono contentissimo per loro. Voglio portare la Fiorentina più in alto e lasciare qualcosa. Qui abbiamo speso il doppio di quello che avevamo programmato. Lazio, Bologna, Torino, Napoli e Atalanta sono costate insieme ai loro attuali proprietari meno di quanto io ho speso per fare questo posto". Marco Casamonti, archtetto incaricato del progetto, commenta così: "Ci sono tanti elementi che vengono dalla tradizione rinascimentale fiorentina. Ci sono Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Michelangelo... Per noi questi riferimenti sono assolutamente indispensabili". Ad arricchire il viaggio, i racconti della capitana della Fiorentina Women Alice Tortelli e il difensore Luca Ranieri.