Alluvione in Toscana, il messaggio di Commisso e della Fiorentina

FIRENZE - Sono ore drammatiche in Toscana, vittima dalla scorsa notte di un nubifragio che ha causato l'esondazione del Bisenzio, costata la vita almeno tre persone e con altre 6 attualmente disperse. Le strade, soprattutto nella provincia di Prato, sono diventate veri e propri corsi d'acqua con tantissime auto trascinate dalla corrente per una situazione letteralmente drammatica. Per questo la Fiorentina e il presidente Commisso, attraverso il profilo ufficiale Twitter, hanno voluto mandare un messaggio a tutte le persone colpite dall'alluvione.