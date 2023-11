Alluvione Toscana, tifosi della Fiorentina in aiuto: "Per la nostra gente"

FIRENZE - Le ore drammatiche che sta vivendo la Toscana a seguito dell' alluvione e dello straripamento del Bisenzio, hanno fatto scattare da più parti la corsa alla solidarietà per le popolazioni colpite. A muoversi, anche la Curva Fiesole: i gruppi organizzati del cuore del tifo della Fiorentina hanno organizzato una raccolta di materiali e beni di prima necessità per soccorrere le persone in difficoltà, e, nei prossimi giorni i tifosi saranno nelle zone colpite per aiutare chi ancora sarà in difficoltà. Lo hanno annunciato i gruppi organizzati tramite un comunicato apparso sui propri canali social.

Il comunicato dei tifosi della Fiorentina: "Per la nostra gente"

"SE I RAGAZZI SONO UNITI NON SARANNO MAI SCONFITI. Nella giornata di oggi - si legge nel comunicato - dalle ore 16.30 alle 19:00 in ATF (via SanGervasio 5, Firenze), al bar "La Lanterna" (via Filippo Turati 4,Lastra a Signa) tutto il giorno e al "Nuovauto" (Via Poggilupi,758, Terranuova Bracciolini AR) dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle15:30 alle 19:30, la Curva Fiesole organizza una raccolta di materiali di prima necessità per tutte le zone alluvionate.

Raccogliamo in particolare guanti, sacchi neri, pale, tiraacqua, stivali, secchi e tutto il materiale che può essere utile per aiutare la nostra gente. Nei prossimi giorni, appena ci sarà permesso, organizzeremo squadre per intervenire concretamente nelle zone alluvionate. Non lasceremo nessuno indietro, è una promessa.

FORZA FIRENZE, RIALZIAMOCI, ANCORA UNA VOLTA".