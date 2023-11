Fiorentina, il pensiero di Italiano per gli alluvionati: "Siamo colpiti"

Italiano e l'insidia Juventus

"Sappiamo quanto è importante questa partita. Aver fatto questo incontro con i nostri tifosi ci darà quella spinta ulteriore per cercare di vincere e per ottenere punti importanti. Vogliamo fare felice la nostra gente. Questa partita deve darci la forza per reagire a queste due sconfitte: è ciò che vogliamo. La Juventus? Chiaramente è difficile come tutte. Va preparata bene e con attenzione. Mi auguro che lo stadio ci trascini dall'inizio alla fine e di poter gioire tutti insieme. I pericoli possono arrivare da qualsiasi parte. La Juve ha tutto ciò che può mettere in difficoltà chiunque. Conosciamo i nostri avversari, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Dobbiamo iniziare la partita con la giusta carica agonistica e poi mettere dentro grande qualità. Solo così si possono vincere le gare".