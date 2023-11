Maltempo: la Curva Fiesole non sarà al Franchi per Fiorentina-Juve

FIRENZE - In occasione match di domani sera tra Fiorentina e Juventus, in programma allo stadio Franchi di Firenze, la Curva Fiesole non sosterrà la squadra viola. E' la decisione presa dai gruppi organizzati e resa nota attraverso i propri canali social, con il seguente comunicato: "Non c'è niente da festeggiare, dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione".