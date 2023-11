Kayode: "Grazie Italiano, ma i dilettanti mi hanno cambiato la vita"

"Vincenzo Italiano è stato fondamentale, mi ha preso con sè da dicembre dell'anno scorso durante la pausa dei Mondiali, mi sono sempre allenato dando il massimo. Non ho esordito ma ho fatto dodici panchine in prima squadra e a me è servito tantissimo lavorare con loro. Ad agosto non me lo sarei mai aspettato contro il Genoa a Marassi di giocare dal primo minuto". Lo ha detto Mike Kayode, terzino della Fiorentina, premiato come miglior giovane della serie A, ad Anghiari, nell'ambito de "La leva calcistica" durante il Premio Sportivo Nazionale "La clessidra".