Caso Franchi, scatta l’allarme: Empoli non regge, dove giocherà la Fiorentina

È una storia senza fine e, per certi versi, anche senza un inizio, almeno per ora. Lo stadio di Firenze si farà , forse, e in «un modo o nell’altro» si troveranno «le risorse» per coprirlo tutto quanto, non solo la Fiesole, anche se sulle prime verrà coperta solo quella curva. Le virgolette sono del sindaco di Firenze, Dario Nardella , che sulla ristrutturazione del Franchi sta conducendo una vera battaglia. Encomiabile la sua determinazione. In una trasmissione di RadioFirenzeViola ha dettato la linea. Quale siano “il modo” o “l’altro modo” in cui si troveranno i finanziamenti è un dettaglio che interessa i cittadini di Firenze, vista l’entità della cifra da recuperare. Il Sindaco spera che il Tar liberi i 55 milioni bloccati dal governo. Se non andrà così, intanto verrà coperta la Fiesole , poi vedremo per la Maratona e la curva Ferrovia. Pensiamo a una tettoia della tribuna centrale di 100 anni fa in muratura, a un’altra tettoia della Fiesole con i materiali di oggi e all’altra metà di stadio scoperto. Lo abbiamo definito il rabbercio del rabbercio e titolato la “toppa delle toppe” e su questo è difficile discutere.

Dove giocherà la Fiorentina?

A un giornale sportivo come il nostro interessa soprattutto un’altra parte del discorso di Nardella, quella che riguarda lo spostamento delle partite della Fiorentina in un altro stadio durante i due anni della ristrutturazione. Ha detto il sindaco: «Ai tifosi interessa soprattutto uno stadio nuovo, comodo e funzionale, le modalità riguardo a dove giocare vengono subito dopo». Come subito dopo? Le «modalità riguardo a dove giocare» vengono insieme allo stadio rifatto, o meglio ancora vengono prima: se non si sa dove si gioca, non si parte. Bisognava individuare lo stadio da adottare mesi e mesi fa, non perdere tempo. Calcisticamente non ha senso. O meglio, ha il senso di una perdita sotto tutti gli aspetti.

Punto 1: nel prossimo gennaio dovrebbero partire i lavori e la Fiorentina non sa ancora dove giocherà la stagione seguente. Possiamo definirla una triste incertezza?

Punto 2: ipotesi, la Fiorentina giocherà al “Padovani”, lo stadio del rugby dove il record di presenze si aggira sulle centinaia di spettatori. Per rifarlo, per portarlo a 7.000 spettatori servono altri milioni, per costruire altre tribune smontabili e arrivare a 15.000 servono altri soldi. Chi ce li mette? E quando, dopo due anni, la squadra tornerà al Franchi, cosa ne facciamo di uno stadio da 7.000 posti per il rugby? Chi lo mantiene?

Punto 3: la Fiorentina ha poco meno di 20.000 abbonati e fa una media superiore ai 30.000 spettatori a partita. Chi restituisce quei soldi al club?

Punto 4: altra ipotesi, la Fiorentina si sposta a Empoli. Certo, come no. Al Castellani di Empoli dovrebbero iniziare i lavori nel prossimo settembre e la capienza, durante la ristrutturazione, passerà da 16.000 posti a 12.000.

Punto 5: come fa Empoli, città di 48.000 abitanti, a reggere ogni volta un’ondata di tifosi da Firenze?

Punto 6: chi garantisce l’ordine pubblico?

Punto 7 e siamo a quello che a noi interessa di più e che ribadiamo da mesi e mesi: quanti punti perderà per strada la squadra dovendo giocare due stagioni sempre fuori casa?

Punto 8 e anche questo ci preme tantissimo: il tifoso che vorrà seguire la squadra quanto dovrà spendere in più (viaggi, pranzi, eccetera) in una stagione? Chi lo rimborserà?

Può diventare anche una...banale questione di soldi: per rifare eventualmente il “Padovani” e per altre opere la spesa di Firenze (oltre al PNRR che è un prestito e in buona parte dovrà essere restituito) si aggira intorno ai 15-20 milioni, ma se il Tar non restituisce i 55 in questione, la cifra sale a 70-75 milioni. Si possono sempre trovare in «un modo o nell’altro»? Ce li avrebbe messi Commisso, ma non è andata così...