Arthur, il segreto della rinascita: "La terapia mi ha aiutato"

Arthur e l'aiuto della terapia

Intervistato dalla UOL, Arthur ha parlato di come è riuscito a rinascere dopo le recenti annate negative in cui è stato condizionato dagli infortuni. Il tutto è partito dal consiglio della compagna Carolina Miarelli di affidarsi a uno psicologo: "Mi ha detto che esercitavo il mio corpo, ma avevo bisogno di esercitare la mia testa". Arthur ha poi proseguito: "C'erano tante cose che facevo quotidianamente che non erano salutari e non me ne rendevo conto, non capivo perché. Alcuni infortuni... Ero sempre teso, negativo e andare in terapia mi ha aiutato. È importante. Se potessi dare un il mio consiglio a chi non lo fa sarebbe: fatelo". Arthur ha parlato anche di Klopp: "Lui è stato il primo che ha sempre cercato di aiutarmi. Mi parlava sempre per non restare solo. Dal lato umano è un ragazzo fantastico. In campo lo conosciamo già, è un mostro. Lui è uno dei migliori allenatori al mondo, ho imparato tantissimo".