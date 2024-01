Fiorentina, gli obiettivi di Italiano per il 2024: "Arrivare fino in fondo ovunque"

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina, lancia il suo augurio per il nuovo anno. "Il mio desiderio è vedere la mia squadra esprimersi sempre nel migliore dei modi, cercando di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, è quello che stiamo facendo visto che usciamo dal campo sempre a testa alta. Sognare non costa nulla, dobbiamo sempre cercare di andare forte e ottenere il massimo in ogni competizione", ha dichiarato ai microfoni della Tgr Rai-Toscana.

Italiano e gli obiettivi della Fiorentina

L'allenatore viola punta a ripetere i risultati dello scorso anno: "Siamo dentro tutte e tre le competizioni, questa è una grande soddisfazione per tutti - ha aggiunto -.Vogliamo cercare di arrivare fino in fondo come è avvenuto lo scorso anno, sappiamo che non sarà facile ma la nostra intenzione è questa. Dare soddisfazioni, vincere e far gioire il nostro pubblico è quello che noi abbiamo sempre dentro".