Fiorentina, Belotti pronto a giocare: la decisione tocca a Italiano

FIRENZE - Visto, preso e convocato. Andrea Belotti, naturalmente . Se l’allenamento di ieri era da inquadrare nell’ordine naturale delle cose dopo il suo arrivo a Firenze nel tardo pomeriggio di mercoledì, la convocazione per la trasferta di oggi a Lecce era tutt’altro che scontata. Possibile sì, auspicata anche, ma che l’ormai ex centravanti della Roma fosse disponibile subito per l’anticipo addirittura del venerdì, apparteneva alla sfera delle belle notizie in grado di aumentare il carico di entusiasmo. La Fiorentina, che viene da un punto appena conquistato nelle ultime tre partite di campionato, ne ha bisogno e la presenza del “Gallo” garantisce nuova energia in fase offensiva.

I dubbi di Italiano e la voglia di Belotti

Quanto giocherà stasera a Via del Mare, Belotti, sarà oggetto di curiosità durante i novanta minuti, che giocherà però è una probabilità vicina alla certezza visto e considerato che: era un giocatore pronto per il turno con la Roma e quindi lo può essere con la Fiorentina; l’ingresso nel gruppo viola è stato a mille all’ora, portatore sano del succitato entusiasmo che è proprio di un “acquisto” e che Italiano ovviamente spera possa trasformarsi presto in portatore sano di gol. Le esercitazioni tattiche, la partitella, gli schemi da palla inattiva e non, Andrea Belotti non si è fatto mancare e s’è preso volentieri tutto quello che il tecnico siciliano ha proposto a lui e ai nuovi compagni di squadra nella rifinitura di ieri prima della partenza. Primo allenamento da centravanti della Fiorentina, introdotto da una mattinata significativa nella sua semplice linearità: visite mediche per quelle che servivano nella valutazione di un atleta già in possesso di idoneità agonistica, test personalizzati (importanti per i dati che hanno consegnato allo staff medico e dei preparatori), firme ufficiali sui contratti dopo la “prova” di mercoledì sera sempre al Viola Park e sempre con il direttore generale Barone, annuncio a favore di social come ormai si fa con la sua nuova fiammante maglia viola che dietro oltre al cognome avrà il 20, numero scelto dell’attaccante lombardo per questa sua esperienza a Firenze. Numero chiesto e voluto, numero ovviamente assegnato senza alcun problema.

I numeri di Belotti e il confronto con Nzola e Beltran