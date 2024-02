Fiorentina contestata a Lecce, ecco cosa hanno detto i tifosi ai calciatori

INVIATO A LECCE - "Menomale che inizia il mercato di riparazione". Oppure: "Vi siete dimenticati di mettere le foto dei gol di Nzola". E ancora: "Ma perché non è entrato Gudmundsson?". Sui social, come al solito, l'ironia sa essere tagliente e l'amarezza lascia spazio a qualche sorriso. La rabbia, quella vera, si è invece manifestata tutta al Via del Mare. A fine gara i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti di Lecce hanno chiamato a rapporto i calciatori, rimproverandoli per la sconfitta maturata nei minuti di recupero. "Ma come fate a perdere una gara così? Siamo stufi. Svegliatevi!" il senso di una lamentela condivisa e piuttosto accorata da parte dei 300 fan viola in trasferta. Il popolo viola è furioso nei confronti di una squadra che sta sprecando ripetute occasioni per dare forza al sogno Champions: nel 2024 la Fiorentina non ha ancora vinto una partita e nelle ultime 5 - Supercoppa inclusa - sono arrivati 4 ko e un pareggio.