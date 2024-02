Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni

L'ex proprietario della Fiorentina , Vittorio Cecchi Gori , è stato ricoverato a inizio settimana in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per l'aggravarsi delle sue condizioni cliniche a causa di un'insufficienza respiratoria . Già nel 2017 era stato ricoverato sempre al Gemelli per un' ischemia cerebrale . Massimo riserbo sulla notizia che riguarda il produttore cinematografico, anni 81, presidente della società viola dal 1993 al 2002 .

Come sta Vittorio Cecchi Gori? L'annuncio

L'annuncio questa mattina in diretta a Storie Italiane su Rai1: "Rita Rusic si era sentita con i medici perchè Vittorio aveva accusato nel fine settimana dei battiti del cuore molto bassi ed era stato preventivato per lunedì un ricovero per accertamenti. Tra lunedì notte e martedì c'è sata una crisi respiratoria ed è stato portato in terapia intensiva".