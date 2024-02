Belotti giocherà la 21ª giornata di Serie A con due squadre diverse: cosa dice il regolamento

Andrea Belotti giocherà due volte nel ventunesimo turno di campionato ma con due squadre diverse . Lo ha fatto con la maglia della Roma contro l'Hellas il 20 gennaio, entrando in campo nel finale , e lo farà anche questa sera per il recupero di Bologna- Fiorentina , gara che fu rinviata per l'impegno dei viola in Supercoppa.

Caso Belotti: cosa dice il regolamento

Belotti è passato in prestito dalla Roma alla Fiorentina e quindi, ironia della sorte, giocherà di nuovo per lo stesso turno di campionato. Ma cosa dice il regolamento? Secondo la norma, non ci sono impedimenti: l'articolo 34 comma 2 del NOIF, infatti, stabilisce che "nello stesso giorno un calciatore o una calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale", ma si parla solo di giorno e non di giornata. Quindi Italiano contro il Bologna potrà puntare sul suo nuovo bomber.