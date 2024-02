Kayode, l'incredibile gaffe social della Serie A dopo il gol alla Lazio

Contro la Lazio, Michael Kayode ha segnato il suo primo gol in serie A. Il terzino della Fiorentina ha realizzato ad inizio ripresa la rete del momentaneo 1-1 , prima del gol di Bonaventura , che ha regalato i tre punti ai viola. Un gol che non è passato inosservato, anche a seguito di una clamorosa gaffe della Serie A.

La gaffe della Lega Serie A

Sul proprio profilo ufficiale in lingua inglese (in un post che è stato poi cancellato), la Lega Serie A ha festeggiato la rete del terzino viola nominandolo "campione africano". Kayode è italianissimo: è nato a Borgomanero (in Piemonte) ed ha vinto (segnando anche il gol decisivo in finale) gli Europei Under 19 con la maglia azzurra. Il giovane difensore viola è da tempo nel mirino del ct azzurro Luciano Spalletti.