Diretta Conference League, segui il sorteggio dei quarti di finale LIVE

NYON (Svizzera) - Tutto pronto nella sede della Uefa per il sorteggio dei quarti di finale di Conference League. Fiorentina, Aston Villa, Bruges, Fenerbahce, Lille, Olympiakos, Paok Salonicco, Victoria Plzen: sono queste le migliori otto che sono pronte a scoprire cosa gli riseverà l'urna di Nyon. Segui in diretta il sorteggio

14:15

Conference League: gli accoppiamenti delle semifinali

La vincente di Fiorentina-Victoria Plzen affronterà la squadra vincitrice del quarto di finale tra Bruges e Paok Salonicco. L'altra semifinale sarà tra la vincente di Aston Villa-Lille e Olympiakos-Fenerbahce.

14:13

Conference League: Victoria Plzen-Fiorentina

La Fiorentina trova nei quarti di finale i cechi del Victoria Plzen. La formazione di Italiano giocherà la sfida di andata in Repubblica Ceca mentre giocherà i quarti di ritorno al Franchi di Firenze.

14:12

Conference League: Aston Villa-Lille

Gli inglesi dell'Aston Villa trovano i francesi del Lille allenati dall'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca.

14:11

Conference League: Olympiakos-Fenerbahce

I greci dell'Olympiakos affronteranno i turchi del Fenerbahce

14:10

Conference League: Bruges-Paok Salonicco

Il Bruges è la prima squadra sorteggiata, i belgi affronteranno il Paok Salonicco

14:03

Conference League, tutto pronto per il sorteggio

Inizia la cerimonia per il sorteggio dei quarti di finale della Conference League. Gli accoppiamenti verranno effettuati dall'ambassador greco Vassilios Tsiartas, ex centrocampista dell'AEK Atene, già campione d’Europa con la Grecia nel 2004.

13:55

Conference League, il calendario

Questo il calendario della Conference League 2024: i quarti di finale sono in programma l’11 aprile e 18 aprile 2024, le due semifinali sono state calendarizzate per il 2 maggio e il 9 maggio 2024 mentre la finale si disputerà il 29 maggio 2024 alla Opap Arena di Atene in Grecia.

13:45

Dove vedere i sorteggi di Conference League

L'appuntamento per i sorteggi di Conference League è fissato per venerdì 15 marzo. La cerimonia prenderà il via alle 14 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, Dazn e sul sito ufficiale della Uefa.

13:40

Conference League, tabellone tennistico

Nel sorteggio odierno, non solo verranno sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale, ma anche il quadro delle semifinali in stile tabellone tennistico

13:30

Conference League, nessuna preclusione nel sorteggio

Così come per le altre due competizioni, anche in Conference League dai quarti di finale in poi non vi sono più restrizioni e teste di serie, pertanto si potranno ritrovare contro squadre già sfidate nella fase a gironi.

Nyon, Svizzera