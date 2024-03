Joe Barone, camera ardente al Viola Park e funerali a Pozzallo

Profondo dolore in casa Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone . Il dirigente viola è deceduto dopo il malore che l'ha colto domenica scorsa , a poche ore dalla sfida con l'Atalanta. Tutto il mondo del calcio ha espresso il proprio cordoglio per la grave perdita.

Morte Barone, la camera ardente al Viola Park

Domani sarà allestita la camera ardente al Viola Park, il centro sportivo fortemente voluto da Barone e dal presidente Commisso, per il quale entrambi si sono impegnati al massimo per dotare la Fiorentina di una struttura all'avanguardia. I funerali si svolgeranno a Pozzallo, città in cui Barone è nato. Successivamente, la salma sarà trasferita per l'ultimo viaggio verso gli Stati Uniti.

"ACF Fiorentina - si legge nella nota ufficiale del club viola - informa che la camera ardente per dare l’ultimo saluto al Direttore Generale Joe Barone sarà aperta domani, mercoledì 20 marzo, dalle 09:00 alle 21:00 al Viola Park, nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi".

I funerali di Joe Barone - riporta l'Ansa - verranno celebrati negli Stati Uniti mentre sabato una messa si terrà a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove il dg viola scomparso oggi era nato il 20 marzo 1966. La camera ardente per l'ultimo saluto a Joe Barone, come fa sapere la Fiorentina sui suoi canali, sarà aperta domani dalle 9 alle 21 al Viola Park, "nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi". Stasera è previsto l'arrivo da Milano, del feretro.