Italiano lancia la Fiorentina: "Con il Milan, per onorare Joe Barone"

Alla vigilia della sfida contro il Milan , in programma allo stadio Franchi sabato 30 marzo, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ricorda la figura di Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo. L'ex dirigente viola ha accusato un malore poco prima del match contro l'Atalanta. "Sono stati giorni particolari, momenti difficili, ma come avrebbe voluto il nostro direttore sappiamo che bisogna ripartire subito, onorarlo al meglio e mettere in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città , per questi colori e per questa società", ha detto il tecnico viola.

Italiano e le parole struggenti su Barone: "Era un padre"

"Dobbiamo cercare di onorarlo al massimo, dobbiamo farlo per la sua memoria, per il presidente, per la sua famiglia - ha proseguito Italiano -, per tutto quello che ci ha lasciato. Abbiamo perso una grande guida, un padre, dobbiamo cercare di trovare le energie e la forza per andare forte in tutte le partite come ci chiedeva lui".

Italiano sulla partita contro il Milan

Il tecnico della Fiorentina ha poi parlato del Milan, prossimo avversario in campionato: "I rossoneri arrivano da un grande momento - ha aggiunto Italiano - ma questa sosta ci ha dato la possibilità di recuperare calciatori infortunati da tanto tempo. I Nazionali sono tornati tutti, sappiamo che è una partita difficile ma la giochiamo in casa e abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo. Conquistare i tre punti è sempre importante, così come fare la prestazione ed entrare in campo convinti delle nostre potenzialità".