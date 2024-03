Aquilani ricorda Barone: la frase emozionante in conferenza stampa

Arrivano a Firenze insieme, entrambi nel 2019: Joe Barone come direttore generale, Alberto Aquilani come allenatore dell'Under 17. Complice una stagione sfortunata, all'ex Roma basta poco per scalare posizioni e diventare collaboratore tecnico di Iachini in prima squadra dopo qualche mese. Poi dal 2021 al 2023 prende in mano la Primavera con ottimi risultati, sempre elogiati dal dg. A qualche giorno di distanza dalla sua scomparsa, Aquilani ha voluto ricordare Joe Barone.

Aquilani ricorda Barone in conferenza

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Era un rapporto che andava oltre al calcio. È stata una dura batosta. Non voglio associarla e limitarla all’aspetto sportivo. Per me è stato come aver perso un familiare. È stata la perdita di un uomo che ho stimato in maniera illimitata, un colpo duro".