Belotti, il futuro è un rebus: per non tornare alla Roma deve segnare

FIRENZE - Allo Stadium è stato sostituito all'intervallo, uscito da una sfida in cui non ha lasciato traccia. Lo ritroveremo probabilmente domani, ancora titolare, per la sua sesta gara consecutiva dal primo minuto. Italiano ha deciso così, anche per mancanza di altre soluzioni, ma pure il tecnico viola si sta rendendo conto che il Belotti arrivato a Firenze è tutt'altro che l'animale d'area di rigore in grado di risolvere i problemi offensivi della sua Fiorentina .

Belotti a digiuno di gol

L'ultima volta che ha smosso la rete è stata l'11 febbraio scorso quando, alla prima in casa, Andrea Belotti aveva illuso un po' tutti. Il Gallo ha poi gettato la maschera e in queste settimane in viola si è visto tutto (pregi e difetti) del centravanti che è diventato a 30 anni: tante sgomitate, applausi rubati al pubblico per le molte corse generose in ripiegamento, davanti però il nulla, o quasi. Arrivato per spezzare l'incantesimo del post-Vlahovic, l'ex Roma è finito per allungare la lista dei centravanti persi nell'ombra dell'attaccante serbo, anzi. Tutti gli altri, da Piatek a Nzola, passando per Cabral, Jovic e pure Beltran (considerando le gare giocate da prima punta) hanno fatto meglio del Gallo, in termini di gol, nei primi due mesi a Firenze. Il contatore è fermo a quell'11 febbraio, mentre le partite sono ormai 12 e i minuti quasi 900 (875 per la precisione).

Zero alternative a Belotti

Per Vincenzo Italiano, l'unica soluzione per risvegliare nel suo numero venti il centravanti che un tempo fu rimane quella del campo: e così anche a Plzen dovrebbe toccare ancora a lui. Anche perché i vari esperimenti fatti per testare la Fiorentina senza Belotti non sono andati bene: sia l'opzione Kouame che quella Nzola, entrambe provate nel secondo tempo contro la Juventus, sono state bocciate dal campo. L'ultima ipotesi rimane quella di portare Lucas Beltran nel ruolo di vero numero nove, ma l'argentino si sta dimostrando più utile sulla trequarti.

Il futuro di Belotti

E allora avanti con Belotti, in Conference e non solo: sarà lui il centravanti titolare del torrido finale di stagione che attende la Fiorentina, poi si vedrà. Se fino a qualche settimana fa le probabilità che rimanesse a Firenze erano alte, adesso Pradè e i suoi stanno valutando la futuribilità di un attaccante ormai in fase calante. In prestito secco dalla Roma, i discorsi su un eventuale prolungamento in viola sono ad oggi congelati, in attesa che il Gallo batta qualche altro colpo.