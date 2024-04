Commisso ridisegna la Fiorentina: scelto il nuovo dg dopo Barone

Fiorentina, la nota di Commisso

"Non sarà facile senza la persona che guidava tutto e tutti e che mi faceva sapere tutti i giorni come andavano le cose. Joe Barone rimarrà per me e la mia famiglia, e sono sicuro anche per tutti voi, una persona cara e indimenticabile e penso che tutto l’affetto che è stato dimostrato in questi giorni sia la prova di quanto tante persone gli volessero bene. Ora dobbiamo andare avanti, continuare a lavorare sodo e affrontare le sfide sportive e le situazioni aziendali che ci troviamo di fronte tutti i giorni. Per questo motivo ho deciso di mantenere quelle che sono sempre state le mie regole e abitudini: famiglia e fiducia, continuità e sostegno. Faccio questo con il mio personale a Mediacom, tante persone lavorano con me da anni. Loro hanno fiducia in me e io ho fiducia in loro. Siamo come una famiglia. Quando ho dovuto sostituire qualcuno, ho sempre cercato di dare continuità a chi era già in azienda. E questo ho fatto anche qui alla Fiorentina, dando fiducia e continuità ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. Alessandro diventa Direttore Generale e Daniele Direttore Sportivo, sono entrambe persone che conosco da quando siamo arrivati e che adesso avranno responsabilità e impegni maggiori. Avranno il mio completo sostegno ed il mio aiuto, dovranno lavorare tanto e bene ma è necessaria anche la massima collaborazione e l’aiuto da parte di tutti".

"Il Viola Park sarà il centro sportivo più grande d'Italia"

"Ci attende un finale di stagione di nuovo molto importante e stimolante, si vince e si perde tutti insieme, i giocatori vanno in campo ma dietro di loro c’è il lavoro di ognuno di voi. Donne e uomini e settore giovanile hanno dei risultati prestigiosi da raggiungere, la Primavera ha già riportato qui la Coppa Italia. Abbiamo il Viola Park che funziona bene ma deve e dovrà funzionare ancora meglio, per i nostri tifosi e per i nostri partner. Abbiamo acquistato anche i nuovi parcheggi e, una volta ultimati, il costo totale per il Viola Park sarà quasi di 130 milioni e sarà il centro sportivo sicuramente più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa".

"Noi abbiamo i conti in regola, a differenza di altri..."

"Poi ci sono tanti altri temi aperti, lo stadio, la tramvia, i diritti televisivi, il decreto crescita, tante situazioni che porteremo avanti sempre con il nostro stile: trasparenti, diretti e senza fare promesse che non siamo certi di mantenere. Tutto deve essere fatto sempre con i costi sotto controllo e con progetti e budget sostenibili. Stiamo crescendo ma la differenza con altri club è ancora molto grande, dobbiamo proseguire e lavorare ancora di più, però posso dire che, a differenza di molti altri grandi Club, noi abbiamo e avremo sempre i conti in ordine e non abbiamo mai avuto e mai avremo problemi con la F.I.G.C. con la Lega e le Istituzioni Sportive Europee".